Урекин Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиУрекин Виктор

Урекин Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урекина (Иванова) Таисия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Урекина (Иванова) Таисия

Владимир, город Владимир, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Урекина (Иванова) Таисия

Смерть
Неизвестно
Владимир, город Владимир, Владимирская область

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