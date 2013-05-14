Пуцыкович Виктор Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пуцыкович Виктор Андреевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.03.1962

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

РМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1962

Отец: Пуцыкович Андрей Илларионович

Мать: не указана

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