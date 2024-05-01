Тузков Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.09.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1949
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.08.1971
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Тузкова-Жигулева Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
02.12.1972
Мать ребёнка: Тузкова-Жигулева Любовь Васильевна
Рождение ребёнка
20.11.1976
Дочь: Самсонова-Тузкова Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Тузкова-Жигулева Любовь Васильевна
Смерть
Неизвестно