Тузков Алексей 10.09.1949 — найти родственников по фамилии на Familio
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Тузков Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.09.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1972 г.р.
1976 г.р.

Добавил:

ПП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.09.1949

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.08.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Тузкова-Жигулева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
02.12.1972

Сын: Тузков Михаил Алексеевич

Мать ребёнка: Тузкова-Жигулева Любовь Васильевна

Рождение ребёнка
20.11.1976

Дочь: Самсонова-Тузкова Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Тузкова-Жигулева Любовь Васильевна

Смерть
Неизвестно

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