Бажанов Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Бажанов Виталий Владимирович
Мать ребёнка: Бажанова Юлия Федоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бажанов Геннадий Владимирович
Мать ребёнка: Бажанова Юлия Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бажанова Юлия Федоровна
Смерть
Неизвестно