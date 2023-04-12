Бажанов Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бажанов Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Бажанов Виталий Владимирович

Мать ребёнка: Бажанова Юлия Федоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бажанов Геннадий Владимирович

Мать ребёнка: Бажанова Юлия Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бажанова Юлия Федоровна

Смерть
Неизвестно
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