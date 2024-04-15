Зенкова Марина Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зенкова Марина Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.05.1903 ст.

Дочь: Зенкова Елена Матвеевна

Отец ребёнка: Зенков Матвей Алексеевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.

Сын: Зенков Семен Матвеевич

Отец ребёнка: Зенков Матвей Алексеевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.

Дочь: Мария Матвеевна

Отец ребёнка: Зенков Матвей Алексеевич

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зенков Матвей Алексеевич

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно
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