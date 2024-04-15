Зенкова Марина Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.05.1903 ст.
Дочь: Зенкова Елена Матвеевна
Отец ребёнка: Зенков Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
19.07.1904 ст.
Отец ребёнка: Зенков Матвей Алексеевич
Рождение ребёнка
21.01.1907 ст.
Дочь: Мария Матвеевна
Отец ребёнка: Зенков Матвей Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно