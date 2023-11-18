Ракитина Парасковья Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРакитина Парасковья Ильинична

Ракитина Парасковья Ильинична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
С 1850 по 1858

Муж: Ракитин Степан Степанович

Рождение ребёнка
1851

Дочь: Ракитина Настасья Степановна

Отец ребёнка: Ракитин Степан Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Сын: Ракитин Василий Степанович

Отец ребёнка: Ракитин Степан Степанович

Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
25.02.1858
Кемь, Кемский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close