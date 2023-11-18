Ракитина Парасковья Ильинична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
С 1850 по 1858
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Ракитина Настасья Степановна
Отец ребёнка: Ракитин Степан Степанович
Рождение ребёнка
1855
Сын: Ракитин Василий Степанович
Отец ребёнка: Ракитин Степан Степанович
Место жительства
25.02.1858
Смерть
Неизвестно