Вятчина (Ефимова) Любовь
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти15.05.1989
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.06.1934
Дочь: Кучугурина Ольга Никифоровна
Отец ребёнка: Вятчин Никифор
Рождение ребёнка
10.07.1951
Дочь: Антипова Надежда Никифоровна
Отец ребёнка: Вятчин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вятчин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Вятчин Никифор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вятчин Валерий Никифорович
Отец ребёнка: Вятчин Никифор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вятчин Никифор
Смерть
15.05.1989
Похороны
Неизвестно