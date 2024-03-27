Горовацкий Наум
Место рожденияг. Перьм (В пересыльной тюрьме)
Дата рождения10.06.1881
Дата смерти30.06.1975
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1881
Отец: Горовацкий Моисей
Мать: Горовацкая Сара
г. Перьм (В пересыльной тюрьме)
Бракосочетание
04.07.1904
Жена: Горовацкая Рахиль
г. Киренск
Рождение ребёнка
10.06.1905
Дочь: Майнбург Любовь
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль
с. Усть-Кут Киренского уезда
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907
Сын: Горовацкий Алексей
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Фира (Эсфирь)
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль
с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии 1908
Рождение ребёнка
25.07.1910
Сын: Горовацкий Самуил
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль
г. Киренск
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Иванова Раиса
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль
Рождение ребёнка
1915
Сын: Горовацкий Лев
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль
г. Якутск
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль
Работа или профессия
Неизвестно
р. Лена
Капитан речник. Первый руководитель Якутского пароходства
Смерть
30.06.1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Якутск (урна с прахом перевезена из Москвы) и захоронена в могиле жены.