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Горовацкий Наум

Место рождения

г. Перьм (В пересыльной тюрьме)

Дата рождения

10.06.1881

Дата смерти

30.06.1975

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1881

Отец: Горовацкий Моисей

Мать: Горовацкая Сара

г. Перьм (В пересыльной тюрьме)
Бракосочетание
04.07.1904

Жена: Горовацкая Рахиль

г. Киренск
Рождение ребёнка
10.06.1905

Дочь: Майнбург Любовь

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль

с. Усть-Кут Киренского уезда
Рождение ребёнка
Между 1906 и 1907

Сын: Горовацкий Алексей

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Фира (Эсфирь)

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль

с. Жигалово Киренского уезда Иркутской губернии 1908
Рождение ребёнка
25.07.1910

Сын: Горовацкий Самуил

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль

г. Киренск
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Иванова Раиса

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль

Рождение ребёнка
1915

Сын: Горовацкий Лев

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль

г. Якутск
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горовацкий Алексей Лев

Мать ребёнка: Горовацкая Рахиль

Работа или профессия
Неизвестно
р. Лена
Капитан речник. Первый руководитель Якутского пароходства
Смерть
30.06.1975
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
г. Якутск (урна с прахом перевезена из Москвы) и захоронена в могиле жены.
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