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Галаганов Иван Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.12.1928

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1928

Отец: не указан

Мать: Галаганова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Галаганова (Маркина) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
01.09.1955

Сын: Галаганов Александр Иванович

Мать ребёнка: Галаганова (Маркина) Нина Николаевна

Электросталь, Электросталь, Московская область
Рождение ребёнка
05.03.1968

Дочь: Галаганова Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Галаганова (Маркина) Нина Николаевна

Электросталь, Электросталь, Московская область
Смерть
Неизвестно

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