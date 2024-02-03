Галаганов Иван Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.12.1928
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.12.1928
Отец: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1955
Сын: Галаганов Александр Иванович
Мать ребёнка: Галаганова (Маркина) Нина Николаевна
Рождение ребёнка
05.03.1968
Дочь: Галаганова Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Галаганова (Маркина) Нина Николаевна
Смерть
Неизвестно