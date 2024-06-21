Ураков Денис Корнилов Вычислено 1712 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ураков Денис Корнилов

Место рождения

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Вычислено 1712

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1690 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Вычислено 1707 г.р.

Дети

Вычислено 1731 г.р.
Вычислено 1734 г.р.
Вычислено 1738 г.р.
Вычислено 1745 г.р.

Добавил:

АУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1712

Отец: Ураков Корнило Калинин

Мать: не указана

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1762
Бракосочетание
До 1730

Жена: Уракова Федосья Иванова

Невеста: взятая Ижмаринской волости из деревни Кашнур, ясашная крестьянская дочь. РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075)
Рождение ребёнка
Вычислено 1731

Сын: Ураков Пётр Денисов

Мать ребёнка: Уракова Федосья Иванова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1748
Рождение ребёнка
Вычислено 1734

Сын: Ураков Иван Денисов

Мать ребёнка: Уракова Федосья Иванова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1748
Рождение ребёнка
Вычислено 1738

Сын: Ураков Козьма Денисов

Мать ребёнка: Уракова Федосья Иванова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1748
Рождение ребёнка
Вычислено 1745

Сын: Ураков Иван Денисов

Мать ребёнка: Уракова Федосья Иванова

Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Год рождения вычислен по РС 1748
Упоминание
1748
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 33 лет в РС 1748 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1135, лист 1117, №25879)
Упоминание
11.06.1762
Большое Копылово, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 50 лет в РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075)
Упоминание
14.05.1766
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 65 лет в ИВ 1766 года Христорождественской церкви села Пижанка (ЦГАКО 237-71-1в, лист 314об, №302-1350)
Смерть
Неизвестно

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