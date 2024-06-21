Ураков Денис Корнилов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1712
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1712
Отец: Ураков Корнило Калинин
Мать: не указана
Год рождения вычислен по РС 1762
Бракосочетание
До 1730
Жена: Уракова Федосья Иванова
Невеста: взятая Ижмаринской волости из деревни Кашнур, ясашная крестьянская дочь. РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075)
Рождение ребёнка
Вычислено 1731
Сын: Ураков Пётр Денисов
Мать ребёнка: Уракова Федосья Иванова
Год рождения вычислен по РС 1748
Рождение ребёнка
Вычислено 1734
Сын: Ураков Иван Денисов
Мать ребёнка: Уракова Федосья Иванова
Год рождения вычислен по РС 1748
Рождение ребёнка
Вычислено 1738
Мать ребёнка: Уракова Федосья Иванова
Год рождения вычислен по РС 1748
Рождение ребёнка
Вычислено 1745
Сын: Ураков Иван Денисов
Мать ребёнка: Уракова Федосья Иванова
Год рождения вычислен по РС 1748
Упоминание
1748
Упоминается в возрасте 33 лет в РС 1748 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1135, лист 1117, №25879)
Упоминание
11.06.1762
Упоминается в возрасте 50 лет в РС 1762 года починка по реке Иж (РГАДА 350-2-1172, лист 075)
Упоминание
14.05.1766
Пижанка, Пижанский муниципальный район, Кировская область
Упоминается в возрасте 65 лет в ИВ 1766 года Христорождественской церкви села Пижанка (ЦГАКО 237-71-1в, лист 314об, №302-1350)
Смерть
Неизвестно