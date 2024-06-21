Парфенченко Михаил Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиПарфенченко Михаил

Парфенченко Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенченко (Нефёдова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Парфенченко Александр

Мать ребёнка: Парфенченко (Нефёдова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенченко Елена

Мать ребёнка: Парфенченко (Нефёдова) Анна Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Парфенченко Наталья

Мать ребёнка: Парфенченко (Нефёдова) Анна Андреевна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.