Парфенченко Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Парфенченко (Нефёдова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенченко Елена
Мать ребёнка: Парфенченко (Нефёдова) Анна Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Парфенченко Наталья
Мать ребёнка: Парфенченко (Нефёдова) Анна Андреевна
Смерть
Неизвестно