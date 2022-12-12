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Ульдяков Кузьма Васильевич

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Место рождения

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

1852

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852

Отец: Ульдяков Василий Петрович

Мать: Татьяна Илларионовна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Ульдяков Василий Кузмич

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
1874

Сын: Ульдяков Терентий Кузмич

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
1876

Сын: Ульдяков Василий Кузмич

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
01.09.1879

Сын: Ульдяков Иван Кузмич

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Токмакла, Челно-Вершинский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1882

Дочь: Мария Кузьминична

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Анна Кузьминична

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Рождение ребёнка
1887

Сын: Ульдяков Николай Кузмич

Мать ребёнка: Евгения Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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