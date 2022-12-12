Ульдяков Кузьма Васильевич
Место рождения
Дата рождения1852
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1852
Отец: Ульдяков Василий Петрович
Мать: Татьяна Илларионовна
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1874
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1876
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
01.09.1879
Сын: Ульдяков Иван Кузмич
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Мария Кузьминична
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Анна Кузьминична
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Рождение ребёнка
1887
Мать ребёнка: Евгения Сергеевна
Смерть
Неизвестно