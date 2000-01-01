Околелов Ефим Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1913
Мать ребёнка: Околелова Ксения Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Около 1915
Сын: Околелов Василий Ефимович
Мать ребёнка: Околелова Ксения Ксенофонтовна
Рождение ребёнка
Около 1920
Дочь: Анна Ефимовна
Мать ребёнка: Околелова Ксения Ксенофонтовна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно