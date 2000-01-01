Околелов Ефим Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Околелов Ефим Семёнович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Околелов Семён Гордеевич

Мать: Околелова Анна Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1913

Сын: Околелов Павел Ефимович

Мать ребёнка: Околелова Ксения Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Около 1915

Сын: Околелов Василий Ефимович

Мать ребёнка: Околелова Ксения Ксенофонтовна

Рождение ребёнка
Около 1920

Дочь: Анна Ефимовна

Мать ребёнка: Околелова Ксения Ксенофонтовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Околелова Ксения Ксенофонтовна

Смерть
Неизвестно
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