Мажирина Ирина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мажирина Ирина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сажина Анна Борисовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Матвиенко Мажирина Валерия Алексаедровна

Отец ребёнка: Мажирин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мажирина Диана Александровна

Отец ребёнка: Мажирин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мажирин Денис Александрович

Отец ребёнка: Мажирин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мажирин Александр

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