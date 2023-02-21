Ревнивых Григорий Евдокимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ревнивых Григорий Евдокимович

Место рождения

Белая

Дата рождения

1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814

Отец: Ревнивых Евдоким

Мать: Ревнивых Анна

Белая
Рождение ребёнка
1844

Сын: Ревнивых Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Ревнивых Марфа Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Апросинья Григорьевна

Мать ребёнка: Ревнивых Марфа Ивановна

Белая
Рождение ребёнка
1849

Сын: Ревнивых Фёдор Григорьевич

Мать ребёнка: Ревнивых Марфа Ивановна

Белая
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ревнивых Марфа Ивановна

Смерть
Неизвестно
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