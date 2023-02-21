Ревнивых Григорий Евдокимович
Место рожденияБелая
Дата рождения1814
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1814
Отец: Ревнивых Евдоким
Мать: Ревнивых Анна
Белая
Рождение ребёнка
1844
Сын: Ревнивых Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Ревнивых Марфа Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Апросинья Григорьевна
Мать ребёнка: Ревнивых Марфа Ивановна
Белая
Рождение ребёнка
1849
Сын: Ревнивых Фёдор Григорьевич
Мать ребёнка: Ревнивых Марфа Ивановна
Белая
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ревнивых Марфа Ивановна
Смерть
Неизвестно