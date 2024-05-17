Свинцов Степан
Место рожденияд. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Свинцов Михаил
Мать ребёнка: не указана
д. Ольховка Умётского района Тамбовской области Россия
Смерть
Неизвестно
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области