Свинцов Степан Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Свинцов Степан

Место рождения

д. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Ильинка Умётского района Тамбовской области Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Свинцов Михаил

Мать ребёнка: не указана

д. Ольховка Умётского района Тамбовской области Россия
Смерть
Неизвестно
д. Ильинка Умёского района Тамбовской области Россия
Моя родига
Похороны
Неизвестно
д. Ильинка Умётского района Тамбовской области

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