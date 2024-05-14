Елизаров Федор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Елизаров Валентин
Мать ребёнка: Елизарова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Елизарова Екатерина
Рождение ребёнка
05.04.1920
Сын: Елизаров Михаил
Мать ребёнка: Елизарова Екатерина
Ивановка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно