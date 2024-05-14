Елизаров Федор Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Елизаров Федор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ТС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Елизаров Валентин

Мать ребёнка: Елизарова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Елизарова Екатерина

Рождение ребёнка
05.04.1920

Сын: Елизаров Михаил

Мать ребёнка: Елизарова Екатерина

Ивановка, Тербунский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно

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