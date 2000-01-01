Чевакова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Марфа Евсеевна
Отец ребёнка: Чеваков Евсей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чеваков Максим сын
Отец ребёнка: Чеваков Евсей
д. Чеваково Тобольской губернии Туринский уезд
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чеваков Евсей
Смерть
Неизвестно