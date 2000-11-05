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Галиуллин Фарит Шамсуллаевич

Место рождения

Липовый ключ

Дата рождения

17.08.1936

Дата смерти

05.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1912 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1936

Отец: Галиуллин Шамсулла

Мать: Галиуллина Дрюкамал (Дурикамал)

Липовый ключ
Рождение ребёнка
11.10.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г.Туймазы, БАССР
Рождение ребёнка
25.04.1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Туймазы, Россия
Смерть
05.11.2000
Туймазы, Россия
Похороны
Неизвестно
Туймазы новое кладбище
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