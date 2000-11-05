Галиуллин Фарит Шамсуллаевич
Место рожденияЛиповый ключ
Дата рождения17.08.1936
Дата смерти05.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1936
Отец: Галиуллин Шамсулла
Липовый ключ
Рождение ребёнка
11.10.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Туймазы, БАССР
Рождение ребёнка
25.04.1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Туймазы, Россия
Смерть
05.11.2000
Туймазы, Россия
Похороны
Неизвестно
Туймазы новое кладбище