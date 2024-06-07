Бодаев Иван Григорьевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Бодаев Петр Иванович
Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна
Орджоникидзевский край, Егорлыкский район краснофлотец
Рождение ребёнка
21.04.1933
Сын: Бодаев Лев Иванович
Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна
с. Боево, Золотухинский район, Курская область
Смерть
Неизвестно
г. Гуково