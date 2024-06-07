Бодаев Иван Григорьевич Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Бодаев Иван Григорьевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодаев Эдуард Иванович

Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодаев Всеволод Иванович

Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бодаев Федор Иванович

Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Бодаев Петр Иванович

Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна

Орджоникидзевский край, Егорлыкский район краснофлотец
Рождение ребёнка
21.04.1933

Сын: Бодаев Лев Иванович

Мать ребёнка: Бодаева Мария Петровна

с. Боево, Золотухинский район, Курская область
Смерть
Неизвестно
г. Гуково

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