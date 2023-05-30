Замков Фёдор Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Поручитель
24.10.1910 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-102 Невеста - Пёрышкина Олимпиада Ивановна из села Смышляевка (Ульяновская)
Место жительства
1910 ст.
Русская Селитьба, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно