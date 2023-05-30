Замков Фёдор Спиридонович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗамков Фёдор Спиридонович

Замков Фёдор Спиридонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Поручитель
24.10.1910 ст.
Самара, Самара, Самарская область
Покровская церковь, запись №-102 Невеста - Пёрышкина Олимпиада Ивановна из села Смышляевка (Ульяновская)
Место жительства
1910 ст.
Русская Селитьба, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close