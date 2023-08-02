Кожбаков Михаил Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1894
Дата смерти11.11.1962
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кожбаков Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
08.10.1914
Дочь: Простовилина (Кожбакова) Пелагея Михайловна
Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
16.11.1921
Дочь: Гончар (Кожбакова) Мария Михайловна
Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
27.07.1927
Дочь: Фоменкова (Кожбакова) Александра Михайловна
Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Кожбаков Николай Михайлович
Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Дуксина (Кожбакова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна
Смерть
11.11.1962
Дедовск, Истра, Московская область