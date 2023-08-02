Кожбаков Михаил Тимофеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКожбаков Михаил Тимофеевич

Кожбаков Михаил Тимофеевич

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

11.11.1962

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кожбаков Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
08.10.1914

Дочь: Простовилина (Кожбакова) Пелагея Михайловна

Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1918

Сын: Кожбаков Петр Михайлович

Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
16.11.1921

Дочь: Гончар (Кожбакова) Мария Михайловна

Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
27.07.1927

Дочь: Фоменкова (Кожбакова) Александра Михайловна

Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1930

Сын: Кожбаков Николай Михайлович

Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Дуксина (Кожбакова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Кожбакова (Кожбакова) Евдокия Васильевна

Теньгушево, Теньгушевский муниципальный район, Республика Мордовия
Смерть
11.11.1962
Дедовск, Истра, Московская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.