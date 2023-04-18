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Прилепин Владимир Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.08.1973

Пол

Мужской

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1973

Отец: Прилепин Виктор Васильевич

Мать: Головина-Прилепина-Клинова Валентина Алексеевна

Рождение ребёнка
19.07.1995

Сын: Прилепин Арсений Владимирович

Мать ребёнка: Прилепина-Оболонская Елена Николаевна

Рождение ребёнка
11.12.2002

Сын: Прилепин Антон Владимирович

Мать ребёнка: Прилепина-Оболонская Елена Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилепина-Антонова-Майорова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Прилепина-Оболонская Елена Николаевна

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