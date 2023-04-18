Прилепин Владимир Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.08.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.08.1973
Рождение ребёнка
19.07.1995
Сын: Прилепин Арсений Владимирович
Мать ребёнка: Прилепина-Оболонская Елена Николаевна
Рождение ребёнка
11.12.2002
Сын: Прилепин Антон Владимирович
Мать ребёнка: Прилепина-Оболонская Елена Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно