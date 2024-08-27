Пеньков Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пеньков Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1954

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пеньков Сергей

Мать ребёнка: Пенькова (Трушина) Наталья Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Пенькова (Трушина) Наталья Петровна

Рождение ребёнка
04.08.1976

Дочь: Белан (Пенькова) Елена Владимировна

Мать ребёнка: Пенькова (Трушина) Наталья Петровна

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