Пеньков Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1954
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1954
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пеньков Сергей
Мать ребёнка: Пенькова (Трушина) Наталья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.08.1976
Дочь: Белан (Пенькова) Елена Владимировна
Мать ребёнка: Пенькова (Трушина) Наталья Петровна