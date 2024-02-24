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афанасий андреев

Место рождения

деревня Дударево Кудеверской волости

Дата рождения

1803

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

из
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: андрей кононов

Мать: Дарья Семенова

деревня Дударево Кудеверской волости
Рождение ребёнка
1826

Дочь: прасковья афанасьева

Мать ребёнка: варвара ильина

Рождение ребёнка
1827

Дочь: параскева афанасьева

Мать ребёнка: варвара ильина

Рождение ребёнка
1828

Дочь: федосья афанасьева

Мать ребёнка: варвара ильина

деревня Поречье кудеверской вол.
Рождение ребёнка
1836

Дочь: марфа афанасьева

Мать ребёнка: варвара ильина

деревня Поречье кудеверской волости
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: варвара ильина

Смерть
Неизвестно
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