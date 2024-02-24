афанасий андреев
Место рождениядеревня Дударево Кудеверской волости
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: андрей кононов
Мать: Дарья Семенова
деревня Дударево Кудеверской волости
Рождение ребёнка
1826
Дочь: прасковья афанасьева
Мать ребёнка: варвара ильина
Рождение ребёнка
1827
Дочь: параскева афанасьева
Мать ребёнка: варвара ильина
Рождение ребёнка
1828
Дочь: федосья афанасьева
Мать ребёнка: варвара ильина
деревня Поречье кудеверской вол.
Рождение ребёнка
1836
Дочь: марфа афанасьева
Мать ребёнка: варвара ильина
деревня Поречье кудеверской волости
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: варвара ильина
Смерть
Неизвестно