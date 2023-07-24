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Морозова Татьяна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1965

Пол

Женский

Отец

1929 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1965

Отец: Морозов Михаил Федорович

Мать: Морозова Нина Яковлевна

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