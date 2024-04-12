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Павел Феоктистов

Место рождения

Тимшино, Егорьевск, Московская область

Дата рождения

Около 1823

Дата смерти

После 1849

Пол

Мужской

Отец

Около 1783 г.р.

Мать

Около 1785 г.р.

Жена

Около 1822 г.р.

Дети

Около 1844 г.р.
Около 1846 г.р.
Около 1849 г.р.

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823

Отец: Феоктист Прохоров

Мать: Дарья

Тимшино, Егорьевск, Московская область
Бракосочетание
05.09.1841

Жена: Ксения Яковлева

Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Трофим Феоктистов, Тит Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Илья Павлов

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1846

Дочь: Василиса Павлова

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Рождение ребёнка
Около 1849

Дочь: Анна Павлова

Мать ребёнка: Ксения Яковлева

Место жительства
Неизвестно
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Смерть
После 1849
Тимшино, Егорьевск, Московская область
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино
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