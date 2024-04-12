Павел Феоктистов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1823
Дата смертиПосле 1849
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1823
Отец: Феоктист Прохоров
Мать: Дарья
Бракосочетание
05.09.1841
Жена: Ксения Яковлева
Ивановская, Егорьевск, Московская область
Witnesses:Трофим Феоктистов, Тит Ефимов
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Илья Павлов
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1846
Дочь: Василиса Павлова
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1849
Дочь: Анна Павлова
Мать ребёнка: Ксения Яковлева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1849
Рязанская губ., Егорьевский у., д. Тимшино