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Руских Феофилакт-Филипп Фокин

Место рождения

При рч. Ажваже, Котельнический уезд, Вятская губерния

Дата рождения

1831

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

юр
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: Руских Фока Гурьянов

Мать: не указана

При рч. Ажваже, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
20.03.1858 ст.

Сын: Русских Захар Филиппович

Мать ребёнка: не указана

При рч. Ажваже, Котельнический уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
05.05.1864 ст.

Сын: Русских Симон Феофилактов

Мать ребёнка: не указана

Высокогорье, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно

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