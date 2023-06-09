Руских Феофилакт-Филипп Фокин
Место рождения
Дата рождения1831
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: Руских Фока Гурьянов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.03.1858 ст.
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
05.05.1864 ст.
Сын: Русских Симон Феофилактов
Мать ребёнка: не указана
Высокогорье, Шабалинский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно