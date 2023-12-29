Свешников Фёдор Иванович
Место рожденияМосква, Царство Русское
Дата рождения1674
Дата смерти1752
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674
Отец: Свешников Иван Васильевич
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1708
Рождение ребёнка
1709
Сын: Свешников Емельян Фёдорович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Алексеевна
Рождение ребёнка
1714
Сын: Свешников Афанасий Фёдорович
Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Алексеевна