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Свешников Фёдор Иванович

Место рождения

Москва, Царство Русское

Дата рождения

1674

Дата смерти

1752

Пол

Мужской

Добавил:

ИН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1674

Отец: Свешников Иван Васильевич

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
1708

Жена: Свешникова (Свешникова) Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1709

Сын: Свешников Емельян Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Алексеевна

Рождение ребёнка
1714

Сын: Свешников Афанасий Фёдорович

Мать ребёнка: Свешникова (Свешникова) Марья Алексеевна

Смерть
1752

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