Беляков Василий Ильин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1785
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
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Рождение
Вычислено 1785
Отец: Беляков Илья Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1812
Дочь: Добрякова Дарья Васильева
Мать ребёнка: Белякова Ирина
Рождение ребёнка
18.04.1814
Сын: Беляков Афанасий Васильев
Мать ребёнка: Белякова Ирина
Рождение ребёнка
14.01.1816
Дочь: Куракина Ксения Васильева
Мать ребёнка: Белякова Ирина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Белякова Ирина
Смерть
Неизвестно