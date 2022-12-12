Беляков Василий Ильин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБеляков Василий Ильин

Беляков Василий Ильин

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1785

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1785

Отец: Беляков Илья Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1812

Дочь: Добрякова Дарья Васильева

Мать ребёнка: Белякова Ирина

Рождение ребёнка
18.04.1814

Сын: Беляков Афанасий Васильев

Мать ребёнка: Белякова Ирина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1816

Дочь: Куракина Ксения Васильева

Мать ребёнка: Белякова Ирина

Новая Рачейка, Сызранский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Белякова Ирина

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close