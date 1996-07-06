Багно Виталий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Багно Виталий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.11.1937

Дата смерти

06.07.1996

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1937

Отец: не указан

Мать: Галич Елизавета Агеевна

Рождение ребёнка
19.09.1957

Сын: Багно Вячеслав Витальевич

Мать ребёнка: Багно Нина Павловна

Рождение ребёнка

Сын: Багно Александр Витальевич

Мать ребёнка: Багно Нина Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Багно Нина Павловна

Смерть
06.07.1996
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