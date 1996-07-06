Багно Виталий Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.11.1937
Дата смерти06.07.1996
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1937
Отец: не указан
Мать: Галич Елизавета Агеевна
Рождение ребёнка
19.09.1957
Сын: Багно Вячеслав Витальевич
Мать ребёнка: Багно Нина Павловна
Рождение ребёнка
Сын: Багно Александр Витальевич
Мать ребёнка: Багно Нина Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Багно Нина Павловна
Смерть
06.07.1996