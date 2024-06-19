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Щапов Александр Алексеев

Место рождения

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край

Дата рождения

01.06.1908

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1885 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908

Отец: Щапов Алексей Евграфов

Мать: Чебыкина - Щапова (Кривых) Татьяна

Бороздино, Новосибирский округ, Сибирский край
Крещение
08.06.1908 ст.
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния Восприемник при крещении: д.Бороздиной крестьянин Михаил Стефанов ... Показать все
Смерть
Неизвестно

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