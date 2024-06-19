Щапов Александр Алексеев
Место рождения
Дата рождения01.06.1908
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.06.1908
Крещение
08.06.1908 ст.
Тула, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
церковь во имя Святой Живоначальной Троицы (Троицкая церковь) | с. Тулинское, Бердская волость, Барнаульский уезда, Томская губерния Восприемник при крещении: д.Бороздиной крестьянин Михаил Стефанов ... Показать все
Смерть
Неизвестно