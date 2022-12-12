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Прасковья Павловна

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Место рождения

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область

Дата рождения

1765

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1765 г.р.

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765

Отец: не указан

Мать: не указана

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Мавра Ивановна

Отец ребёнка: Иван Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1790

Сын: Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Никита Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1799

Сын: Алексей Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Рождение ребёнка
1805

Сын: Федор Иванович

Отец ребёнка: Иван Никитич

Ильино, Ферзиковский муниципальный район, Калужская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Никитич

Смерть
Неизвестно
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