Прасковья Павловна
Место рождения
Дата рождения1765
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1765
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Мавра Ивановна
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1790
Сын: Тимофей Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1796
Сын: Никита Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1799
Сын: Алексей Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Рождение ребёнка
1805
Сын: Федор Иванович
Отец ребёнка: Иван Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Никитич
Смерть
Неизвестно