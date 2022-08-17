Агеева (Барабанова) Раиса Егоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Агеева (Барабанова) Раиса Егоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.07.1935

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1935

Отец: Барабанов Егор Данилович

Мать: Барабанова Мария Афанасьевна

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