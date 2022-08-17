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Агеева (Барабанова) Раиса Егоровна
Агеева (Барабанова) Раиса Егоровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
23.07.1935
Пол
Женский
Отец
Барабанов Егор Данилович
1893 г.р.
Мать
Барабанова (Пименова) Мария Афанасьевна
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.07.1935
Отец:
Барабанов Егор Данилович
Мать:
Барабанова Мария Афанасьевна
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