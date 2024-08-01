Лалетин Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лалетин Дмитрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1686 г.р.
Около 1696 г.р.
Около 1701 г.р.
Около 1706 г.р.

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Лалетин Василий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1686

Сын: Лалетин Никита

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1696

Сын: Лалетин Федор

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1701

Сын: Лалетин Тимофей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1706

Сын: Лалетин Федос

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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