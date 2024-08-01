Лалетин Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Лалетин Василий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1686
Сын: Лалетин Никита
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1696
Сын: Лалетин Федор
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1701
Сын: Лалетин Тимофей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1706
Сын: Лалетин Федос
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно