Писаревский Дмитрий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писаревская Милана Дмитриевна
Мать ребёнка: Писаревская (Сальникова) Анастасия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Писаревская Валерия Дмитриевна
Мать ребёнка: Писаревская (Сальникова) Анастасия