Николаев Владимир Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Николаев Владимир

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Сухова Клавдия Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Николаева - Аржанова Ирина Владимировна

Мать ребёнка: Николаева Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Николаев Сергей Владимирович

Мать ребёнка: Николаева Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Николаева Ольга

Смерть
Неизвестно

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