Николаев Владимир
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Сухова Клавдия Сергеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Николаева - Аржанова Ирина Владимировна
Мать ребёнка: Николаева Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Николаев Сергей Владимирович
Мать ребёнка: Николаева Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Николаева Ольга
Смерть
Неизвестно