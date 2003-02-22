Глухов Иван Константинович
Место рожденияд. Крещенка, Аскинский р-он, Пермская обл
Дата рождения07.08.1941
Дата смерти22.02.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1941
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Крещенка, Аскинский р-он, Пермская обл
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.07.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Свердловск
Смерть
22.02.2003
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область