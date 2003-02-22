Глухов Иван Константинович 07.08.1941 — найти родственников по фамилии на Familio
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Глухов Иван Константинович

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Место рождения

д. Крещенка, Аскинский р-он, Пермская обл

Дата рождения

07.08.1941

Дата смерти

22.02.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.08.1941

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Крещенка, Аскинский р-он, Пермская обл
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.07.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Свердловск
Смерть
22.02.2003
Екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская область

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