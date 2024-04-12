Бастрыкин Феоктист Федорович
Место рождения
Дата рождения1871
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Бракосочетание
13.10.1889
Рождение ребёнка
20.03.1891
Сын: Бастрыкин Степан Феоктистович
Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Оглоблина
Рождение ребёнка
16.10.1896
Дочь: Прасковья Феоктистовна
Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Оглоблина
Рождение ребёнка
08.12.1898
Сын: Бастрыкин Вов Николай Феоктистович
Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Оглоблина
Смерть
Неизвестно