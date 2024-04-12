Бастрыкин Феоктист Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБастрыкин Феоктист Федорович

Бастрыкин Феоктист Федорович

Место рождения

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1871

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Бастрыкин Федор Тимофеевич

Мать: Бастрыкина Агафья Ивановна

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
13.10.1889

Жена: Бастрыкина Ирина Оглоблина

Рождение ребёнка
20.03.1891

Сын: Бастрыкин Степан Феоктистович

Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Оглоблина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
16.10.1896

Дочь: Прасковья Феоктистовна

Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Оглоблина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
08.12.1898

Сын: Бастрыкин Вов Николай Феоктистович

Мать ребёнка: Бастрыкина Ирина Оглоблина

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close