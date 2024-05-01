Шехирев Елизар Феодорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиПосле 1923
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шехирева Параскева
Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Балейский р-н, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1896
Мать ребёнка: Шехирева Параскева
Рождение ребёнка
1902
Сын: Шехирев Дмитрий Елизарович
Мать ребёнка: Шехирева Параскева
Рождение ребёнка
1911
Дочь: (Шехирева) Елена Елизаровна
Мать ребёнка: Шехирева Параскева
Рождение ребёнка
1917
Дочь: (Шехирева) Дарья Елизаровна
Мать ребёнка: Шехирева Параскева
Смерть
После 1923