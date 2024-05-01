Шехирев Елизар Феодорович 1864 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиШехирев Елизар Феодорович

Шехирев Елизар Феодорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

После 1923

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Шехирев Феодор Филиппович

Мать: Шехирева Наталия Кириловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шехирева Параскева

Место жительства
Неизвестно
Читинская обл, Балейский р-н, с. Нижний Ильдикан
Рождение ребёнка
1896

Сын: Шехирев Семен Елизарович

Мать ребёнка: Шехирева Параскева

Рождение ребёнка
1902

Сын: Шехирев Дмитрий Елизарович

Мать ребёнка: Шехирева Параскева

Рождение ребёнка
1911

Дочь: (Шехирева) Елена Елизаровна

Мать ребёнка: Шехирева Параскева

Рождение ребёнка
1917

Дочь: (Шехирева) Дарья Елизаровна

Мать ребёнка: Шехирева Параскева

Смерть
После 1923

Мы используем куки для улучшения работы сайта.