Гаврикова Аграфена Осипова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Матрёна Борисова
Отец ребёнка: Гавриков Борис Львов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Гавриков Спиридон Борисов
Отец ребёнка: Гавриков Борис Львов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврикова Анастасия Борисова
Отец ребёнка: Гавриков Борис Львов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гавриков Борис Львов
Смерть
Неизвестно