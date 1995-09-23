Морозов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения1906
Дата смерти23.09.1995
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906
Рождение ребёнка
1927
Сын: Морозов Не знаю
Мать ребёнка: Морозова Мария
Рождение ребёнка
31.05.1939
Сын: Морозов Анатолий Александрович
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
16.02.1942
Дочь: Морозова Валентина Александровна
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
27.09.1944
Сын: Морозов Виктор Алексагдроаич
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
13.05.1948
Дочь: Морозова Тамара Александровна
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна
Рождение ребёнка
10.10.1950
Сын: Морозов Владимир Александрович
Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна
Смерть
23.09.1995