Морозов Александр Петрович 1906 — найти родственников по фамилии на Familio
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Морозов Александр Петрович

Место рождения

Эльтон, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область

Дата рождения

1906

Дата смерти

23.09.1995

Пол

Мужской

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1906

Отец: Морозов Петр Васильевич

Мать: Морозова Ирина Григорьевна

Эльтон, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Морозов Не знаю

Мать ребёнка: Морозова Мария

Эльтон, Палласовский муниципальный район, Волгоградская область
Рождение ребёнка
31.05.1939

Сын: Морозов Анатолий Александрович

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
16.02.1942

Дочь: Морозова Валентина Александровна

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
27.09.1944

Сын: Морозов Виктор Алексагдроаич

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Рождение ребёнка
13.05.1948

Дочь: Морозова Тамара Александровна

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна

Рождение ребёнка
10.10.1950

Сын: Морозов Владимир Александрович

Мать ребёнка: Хомутова Анастасия Павловна

Караганда, городская администрация Караганда, Карагандинская область
Смерть
23.09.1995

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