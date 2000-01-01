Федоров Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Федоров Борис
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Николай
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Прасковья
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Петр
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Федоров Сергей
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гаврикова Анна
Мать ребёнка: Федорова Наталья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Федорова Наталья
Смерть
Неизвестно