Булатов Саид Садриевич
Место рождения
Дата рождения23.05.1898
Дата смерти16.07.1970
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1927 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1935
Место жительства
С 1935 по 1936
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1936 по 1944
Место жительства
С 1954 по 1958
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1958 по 1970
Смерть
16.07.1970