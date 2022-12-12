Булатов Саид Садриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Булатов Саид Садриевич

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Место рождения

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Дата рождения

23.05.1898

Дата смерти

16.07.1970

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.05.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Место жительства
С 1927 по 1931
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1931 по 1935
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1935 по 1936
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1936 по 1944
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1954 по 1958
Альметьевск, Альметьевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1958 по 1970
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
16.07.1970
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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