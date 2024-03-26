Хитрова Елизавета Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хитрова Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.05.1910

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1937

Дочь: Хитрова Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Хитров Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
22.05.1938

Дочь: Хитрова Надежда Сергеевна

Отец ребёнка: Хитров Сергей Сергеевич

Рождение ребёнка
20.09.1940

Сын: Хитров Евгений Сергеевич

Отец ребёнка: Хитров Сергей Сергеевич

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