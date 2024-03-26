Хитрова Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.05.1910
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1910
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.11.1937
Дочь: Хитрова Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Хитров Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
22.05.1938
Дочь: Хитрова Надежда Сергеевна
Отец ребёнка: Хитров Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
20.09.1940
Отец ребёнка: Хитров Сергей Сергеевич