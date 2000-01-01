Чередова Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1807
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1807
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1829
Дочь: Матрёна Никитина
Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1833
Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1835
Дочь: Прасковья Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1836
Дочь: Арина Никитична
Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев
Рождение ребёнка
Около 1838
Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно