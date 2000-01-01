Чередова Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чередова Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1807

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

РЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1807

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Чередов Федосей Никитин

Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1829

Дочь: Матрёна Никитина

Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1833

Сын: Чередов Василий Никитин

Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1835

Дочь: Прасковья Никитична

Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1836

Дочь: Арина Никитична

Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев

Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Чередов Никифор Никитич

Отец ребёнка: Чередов Никита Яковлев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чередов Никита Яковлев

Смерть
Неизвестно
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