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Новожилов Валентин Николаевич
Новожилов Валентин Николаевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1944
Пол
Мужской
Отец
Новожилов Николай Иванович
1911 г.р.
Мать
Новожилова Евдокия Лукьяновна
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944
Отец:
Новожилов Николай Иванович
Мать:
Новожилова Евдокия Лукьяновна
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