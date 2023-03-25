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Новожилов Валентин Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1944

Пол

Мужской

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1944

Отец: Новожилов Николай Иванович

Мать: Новожилова Евдокия Лукьяновна

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