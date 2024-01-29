Авладеева Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авладеева Софья Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Котельникова Мария Федоровна

Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Суханова Александра Федоровна

Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Петр Федорович

Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бояршинова Параскева Федоровна

Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бородина Татьяна Федоровна

Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Аблина Екатерина Федоровна

Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Авладеев Алексей Федорович

Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович

Рождение ребёнка
1861

Сын: Авладеев Федор Федорович

Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович

Смерть
Неизвестно

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