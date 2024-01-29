Авладеева Софья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Котельникова Мария Федоровна
Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Суханова Александра Федоровна
Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бояршинова Параскева Федоровна
Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бородина Татьяна Федоровна
Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Аблина Екатерина Федоровна
Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Авладеев Алексей Федорович
Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Авладеев Федор Данилович
Смерть
Неизвестно