Хмелёва Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хмелёва Галина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

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Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1989

Муж: скрыто настройками приватности

Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
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Рождение ребёнка
21.04.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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