Хмелёва Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1989
Муж: скрыто настройками приватности
Новый Уренгой, город Новый Уренгой, Ямало-Ненецкий автономный округ
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Рождение ребёнка
21.04.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности