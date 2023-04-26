Бастрыкина Мария Герасимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1814
Сын: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович
Отец ребёнка: Бастрыкин Афиноген Филиппович
Рождение ребёнка
1822
Сын: Бастрыкин Семен Афиногенович
Отец ребёнка: Бастрыкин Афиноген Филиппович
Рождение ребёнка
1824
Дочь: Степанида Афиногеновна
Отец ребёнка: Бастрыкин Афиноген Филиппович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно