Бастрыкина Мария Герасимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бастрыкина Мария Герасимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Бастрыкин (дворовый) Александр Афиногенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Афиноген Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Бастрыкин Семен Афиногенович

Отец ребёнка: Бастрыкин Афиноген Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
1824

Дочь: Степанида Афиногеновна

Отец ребёнка: Бастрыкин Афиноген Филиппович

Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бастрыкин Афиноген Филиппович

Смерть
Неизвестно
Ивановка, Сампурский муниципальный район, Тамбовская область
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